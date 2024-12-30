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男學生認代騙徒收共24萬元現金及飾物　求情稱為賺錢遭人利用 (14:42)

20歲男學生涉替電騙案騙徒上門接收受害人總值24萬元現金及飾物，其後在另一次事件中被識穿，遭埋伏警員拘捕。男學生今（30日）在區院承認一項洗黑錢罪及一項企圖洗黑錢罪。案情顯示，被告警誡下稱網上有人接觸他代收貨，成事後會有500元報酬，他事前不知要拿什麼，曾問是否涉及違法，但對方說無問題，他便無過問。辯方求情稱被告勤奮好學，為賺錢遭人利用。法官將案押後至1月21日判刑，索取教導所報告。

被告鄭凱言（20歲、副學士學生）承認於2024年6月5日處理已知道或相信從可公訴罪行的得益的財產，涉及12條手鐲、1條手鏈及一筆12萬現金款項。被告另承認翌日企圖處理另一筆罪行得益的財產，即港幣10萬元。案情指，在首次事件中，65歲事主梁群接獲不知名男子稱有人現身處警署，需10萬元保釋金，梁誤以為其兒子出事。梁稱無足夠現金，按吩咐以金飾代替，總值約12萬元。

隨後被告到達梁住所㩦同飾物離開，其間一言不發。梁的丈夫回家後，梁再收到另一通電話，表示需多付12萬元，兩夫婦並一同前往銀行提款，被告稍後再現身梁寓所帶同現金離開。梁經聯絡後得知兩名兒子無礙，知道自己被騙。另一次事件中，58歲事主招麗芳收到不知名來電，以為是自己姪兒，對方承認，又說自己買了新電話，招詢問姪兒後意識到對方是騙徒。

6月6日招再收到男子電話，説因打架傷人需10萬元保釋金，會有人上門提取。招報案並按警方安排，以報紙代替現金放入膠袋，被告到場交收，埋伏警員表露身分後被告企圖逃走，最終被捕。被告警誡下稱在Telegram找工作，一名自稱姓郭男子問他有無興趣賺錢，工作負責取貨及送貨，會有車馬費及500元報酬，被告依指示從他人手上接收溝通用的電話，從無見過郭。控方基於電騙案猖獗，向法庭提出加刑申請。

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