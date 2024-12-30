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覆核新田環評謝世傑申法援仍未獲批斥署方「不停刁難」　官令署方下周五交代結果 (13:49)

環保署今年5月有條件批准新田科技城環評報告，社工謝世傑以個人身分入稟司法覆核環保署長決定。他早前申請法援未有結果，提出擱置法律程序遭拒，謝一方今（30日）在高院稱仍未知法援進度。法官下令，若法援在下周五未有決定，須去信各方解釋原因。謝世傑在聆訊後形容，署方審查時向他的提問「少少無厘頭」，以「大條道理拖住、有少少搞小動作」，他不解署方為何「不停刁難」。

謝世傑認為，法官亦覺得法援延遲審批申請「好唔合理」，署方無理由要再因應第三方意見釐清案情，感覺署方「搵嘢嚟做」 。謝稱，對於立法會就新田科技城批款招標感焦急，「擔心開始咗工程返唔到轉頭」。謝重申已回覆署方所需資料，但部分問題不清楚、不合理，並要求透露個人生活開支，欠缺理據及侵犯私隱。他指，法援本應維護法治公義，坦言令他失望。

謝世傑一方庭上提出，申請人呈交專家證供和反對限期的時間表，但目前未知法援申請何時有結果。法官高浩文隨即改問旁聽的法援署助理首席法律援助律師何慧嫺，何表示已向有關方面索取資料，仍需時間審視申請，提到有人質疑謝的經濟狀况。

法官追問他們是否與訟方，他們為何能夠挑戰，是否有人從報章得知本案消息後可提質疑。何回應稱有第三方提出挑戰，本案關乎公眾利益，審核牽涉土地和公司查冊，需時處理；署方在上周亦向謝索取回覆，若他坦白配合署方，有機會獲批申請。

法官問及，法援署是否在每宗司法覆核案都向答辯方索取對申請人的意見，又指法庭經考慮後決定批出司法覆核許可，署方做法又有何好處？何稱申請人披露資料不夠全面。法官最終命令法援署在明年1月10日交代申請結果，答辯方如果反對專家證供，須在3月14日前提出。

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