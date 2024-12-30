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牙科街症改為網上登記　有長者到牙科診所尋求協助登記憂未能中籤　有市民稱排隊更實際 (11:49)

牙科街症網上登記系統今日（30日）投入服務，本報記者今早8時許到荃灣牙科診所觀察，衛生署在原本排隊領籌處設「網上登記詢問處」，約有5名職員在場協助。至10時半，共有9人來尋求職員協助登記，多為長者，亦有10多人前來查詢安排。有長者指網上登記系統難明，但認為新安排可節省排隊時間；亦有長者指抽籤如「撞彩」，未必有籌，不如排隊實際。

職員協助一人完成登記約須5至8分鐘。梁太今早來荃灣牙科診所尋求職員協助登記，她是第一次看牙科街症，稱有牙齒鬆動想剝牙，但不懂網上登記，「老人家唔識電腦嘢」。她擔心新安排不一定中籤，但引述衛生署職員指長者抽中機會更大，又說新安排「簡單啲」，市民可在家等籌，「唔洗咁多人排喺度，唔知等到幾時」。

79歲的鄭生今早在職員協助下完成登記，笑言若自己操作，或一個小時都未能完成登記，告知職員身分證及電話號碼即可。他認為，新安排可節省排隊時間，提及曾深宵排隊，惟不能即時知道有無中籤，亦不知有多少人同時登記。

78歲的洪生前來查詢新安排，認為操作尚算簡單，但指排隊取籌更加實際，「最多早啲黎，辛苦啲」，但網上登記抽籤如「撞彩」，若不中籤只能重新登記，「牙齒好痛時冇辦法等，好似迫你去睇私家醫生」。梁生及梁太今早同樣來查詢網上登記相關安排，梁太說，她已70歲，而先生則80歲，兩人都不識操作網上系統，即使聽職員講解後「都唔明」，未來若需街症服務，料只能尋求職員協助，直言推出網上系統對長者「絕對唔方便」，並建議政府考慮恢復電話取籌服務。

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