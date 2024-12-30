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新界北發展區擬預留兩成用地作新興產業　食品檢測設施將遷至香園圍 (11:27)

發展局日前公布北部都會區最後兩個項目初步發展建議，包括佔地約1175公頃的新界北新市鎮，以及佔地55公頃、定位為住宅區的馬草壟項目。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲表示，已預留兩成用地，即約210公頃發展新興產業，並計劃將現時位於文錦渡的內地食品檢測設施，遷至香園圍口岸，以發展食品產業，包括設置屠房、水耕農場等。另外還包括85公頃興建現代物流大廈、20公頃用地擬發展先進建造業、55公頃發展先進製造業，以及擬建設第二期環保園。

發展局上周五（27日）就新界北新市鎮及馬草壟發展提出初步建議，明年一月中有公眾諮詢。其中新界北新市鎮佔地約1420公頃，包括香園圍、打鼓嶺、坪輋、恐龍坑、皇后山、文錦渡、羅湖南等區域。何珮玲今（30日）早在港台節目表示，由於新市鎮發展區涵蓋香園圍、文錦渡及羅湖三大口岸，適合發展「口岸經濟」，並會預留兩成用地發展新興產業，包括現代物流、綠色環保產業、先進建造及先進製造業等，期望長遠做到「東進東出、西進西出」，由香園圍主力處理貨運。

何珮玲預料，北都新市鎮可提供逾15萬個住宅單位，以私人住宅為主，並發展商場、寫字樓等項目，吸引內地高端人才來港消費。局方亦擬在新市鎮中心發展文教體育樞紐，其中北都大學教育城以南、佔地約50公頃土地將發展「河畔文化谷」及「活力體育區」，包括發展可打國際比賽的11人足球場、建設17個網球場等。局方另將206公頃用地列作「優先發展區」，包括香園圍口岸商住區、企業園和大學教育城。

整個北都新市鎮發展亦涵蓋21條原居民村，何珮玲稱將全部保留，會在鄉村附近發展休憩及綠化用地等，避免高密度發展。她相信，當地居民將受惠於用地發展帶來的工作機會。

就馬草壟項目規模縮減，何珮玲指，由於最新發展規模，即約1萬個私人住宅單位，已足夠支援河套區人才居住配套，故縮減發展範圍，同時能避免發展「走入生態比較敏感的地方」。何又稱，會積極考慮以片區開發發展該項目。

相關字詞﹕編輯推介 馬草壟 新界北新市鎮 發展局

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