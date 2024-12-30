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孫玉菡稱暫無意擴展輸入勞工計劃至其他行業　政策重心將轉移至挽留人才 (10:46)

政府上月發表《2023年人力推算》報告，稱香港整體勞動人力缺約為5萬人。勞工及福利局長孫玉菡接受《文匯報》專訪時表示，暫時無意將院舍護理員、建造及運輸3個行業的輸入勞工計劃行業，擴展至其他行業，惟會密切監察各行業的人力需求，動態調整配額安排。

至於補充勞工優化計劃，截至上月底接獲8797宗申請，並已批出5192宗，涉及37494名輸入勞工，他強調當局審批過程非常嚴謹，透露有僱主因無誠意聘請本地工人而被拒批外勞名額。他表示，正進行兩個計劃的檢討工作，料明年中公布結果。

國際籃球明星馬貝利、桌球世界冠軍奧蘇利雲及卓林普等已先後成為香港居民，是向世界展示香港具吸引力的最好方法，認為能為香港講句「公道說話」，相信他們講一句香港很好、很吸引，比政府宣傳一千句更好。他指出，接下來的政策重心會慢慢轉移至如何挽留人才。

孫玉菡：無意為來港人才提供住屋津貼

孫玉菡表示，體育明星來港發展會為香港帶來得益，包括推動體育事業發展，相信亦能吸引更多體育人才落戶香港，但他強調未來會持續從世界各地找來頂尖人才，並不局限於體育明星，會主動透過中間人接觸認為香港吸引的訪港人才，向他闡述來港發展的好處及有何配套措施。對於會否為人才提供住屋津貼，孫玉菡稱政府無意推出相關措施，因香港住屋需求殷切，政府必須先照顧本地人，又強調政府為人才提供的是一個機遇與發展平台，亦會提供更多資訊與支援。

孫玉菡亦指出，自2022年底起截至上月底，各類人才計劃共收到42萬宗申請、26萬宗獲批，當中17.5萬人已到港，連同他們的配偶與子女，涉及約35萬人口；高人通計劃則已接獲約11.1萬宗申請並已批出逾8.8萬個名額。

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