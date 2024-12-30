牙科街症網上登記系統今投入服務　盧寵茂：截至上午11時565人登記抽籤　強調網上登記絕不繁複 (11:40)

醫務衛生局長盧寵茂今早視察荃灣牙科診所後見記者，稱截至上午11時共有565宗成功登記，荃灣、元朗和粉嶺各有12、5和3名長者需要現場協助登記。至於有長者反映網上登記有困難，盧強調網上登記絕不繁複，只需填寫姓名等簡單資料，即使不懂使用亦可到現場，「只需要三兩分鐘時間登記」，省卻以往需輪候多個小時，現在「舒服得多、關愛得多」。

被問以往排隊輪候是「先到先得」，轉為網上抽籤會否令早登記長者得不到服務，盧寵茂稱抽籤是較公平做法，「你說早到一定有籌，有沒有想過遲到的長者？遲到一定無籌」，又稱公眾誤以為長者時間不重要，「我覺得長者的時間很重要」，應享受退休生活，而非在診所門外「受盡風吹雨打」，浪費寶貴的養老時間。他稱未來將維持現場協助登記服務，並會繼續檢討安排。

3間今日可供登記抽籤的診所分別為粉嶺健康中心牙科診所、荃灣牙科診所及元朗政府合署牙科診所。市民登記抽籤要填寫姓名、證件號碼、出生日期、電話號碼等個人資料，之後選擇最少1間、最多3間診所進行抽籤。網站亦有顯示其他街症診所服務日期及登記抽籤時間。

網上登記抽籤每天的開始時間由早上6時至上午11時30分，系統會於網上登記截止後立即進行抽籤，成功獲分配名額的人士會獲發手機短訊通知，發送人名稱為「#DH-DENT GP」。市民亦可在下午12時30分後登入系統查詢抽籤結果，或於上午9時至下午5時辦公時間內致電熱線2892 2111查詢。若抽籤後尚有餘籌，登記系統會即時於網站公布相關牙科診所的名單。