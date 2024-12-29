明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

鄧炳強回顧2024年　稱23條立法是工作生涯最大挑戰　 (17:21)

保安局長鄧炳強於Facebook發布影片回顧2024年的工作。他表示，今年是充滿挑戰及機遇的一年，他與團隊傾注無數心血及時間，闖過一個又一個難關，當中「重中之重」是完成《基本法》第23條立法的歷史任務，形容是其工作生涯中最大的一項挑戰。鄧炳強說，會懷着守護香港及服務市民的初心迎接2025年。

鄧炳強說，23條立法的過程面對外界不斷抹黑攻擊及恐嚇，他和團隊毫不畏懼，作為應變反駁隊竭力反駁、維護正義，又憶述因為睡眠不足導致眼睛發炎，肩周炎及痛風復發，最終條例通過，「可以同呢班戰友攜手完成歷史任務，我實在與有榮焉」。他又提到，維護國家安全是當局的使命，推廣國安及愛國教育是任務，當中最具突破的是國家安全動漫畫的誕生，形容是將愛國的種子散播到小朋友心中，「將來成為參天大樹」。

鄧炳強亦說，今年於出入境措施方面有重大突破，包括指定外國人員可於香港申請一簽多行往內地，非中國籍香港永久居民可申請證件往返內地，措施背後的協調複雜又繁瑣，但團隊毫無怨言，形容能讓更多人去體驗內地的風光及發展，是對國家的一份貢獻。他於片段最後表示，今年與團隊馬不停蹄、經歷甜酸苦辣，相信未來仍有高山要過，而為了香港及市民他會樂在其中。

相關字詞﹕編輯推介 鄧炳強 保安局 23條立法

上 / 下一篇新聞