鄧炳強回顧2024年　稱23條立法是工作生涯最大挑戰　 (17:21)

鄧炳強說，23條立法的過程面對外界不斷抹黑攻擊及恐嚇，他和團隊毫不畏懼，作為應變反駁隊竭力反駁、維護正義，又憶述因為睡眠不足導致眼睛發炎，肩周炎及痛風復發，最終條例通過，「可以同呢班戰友攜手完成歷史任務，我實在與有榮焉」。他又提到，維護國家安全是當局的使命，推廣國安及愛國教育是任務，當中最具突破的是國家安全動漫畫的誕生，形容是將愛國的種子散播到小朋友心中，「將來成為參天大樹」。

鄧炳強亦說，今年於出入境措施方面有重大突破，包括指定外國人員可於香港申請一簽多行往內地，非中國籍香港永久居民可申請證件往返內地，措施背後的協調複雜又繁瑣，但團隊毫無怨言，形容能讓更多人去體驗內地的風光及發展，是對國家的一份貢獻。他於片段最後表示，今年與團隊馬不停蹄、經歷甜酸苦辣，相信未來仍有高山要過，而為了香港及市民他會樂在其中。