謝展寰：積極探索更多措施協助企業發展綠色科技 (15:35)

謝展寰說，綠色轉型在全球和內地正飛躍地發展，香港只要抓緊綠色轉型的機遇，各個行業定能茁壯成長。他提到，局方於2020年成立「低碳綠色科研基金」，至今已批出33個來自本地大學、公營科研機構和私營企業的科研項目，涉及總金額約1億4700萬元，亦會協助具實際應用潛力的科研項目，轉化為具商業價值的技術或產品，並在本地生產。

其中一個獲環境局協助在本地設立生產線的，是本地科技初創公司創冷科技 (i2Cool)。該公司研發具製冷效果的專利塗層，局方正協助公司物色合適場地設立生產線及提供技術意見，利用本地回收廢料如瓷磚、陶瓷和玻璃等，製造無電製冷及創冷產品核心原料。

謝展寰稱，其中一個全運會主要比賽場館香港體育館，已塗上製冷塗層，用較低成本改善室內熱環境，降低空調耗能並且實現節能減碳。他續說，局方未來一年會與相關部門持續監測場館室內溫度和空調耗能等數據，並檢視實地測試結果和評核成本效益，如效果理想，會考慮將相關技術推廣應用於更多的建築物中，尤其是新建或改建的公共設施。