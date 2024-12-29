北角東岸板道西段料農曆新年前開放　設維港首條開合橋及轉盤橋 (14:55)

東岸板道全長約2.2公里，是利用東區走廊結構下的空間打造的海濱長廊。項目分兩階段完成，首階段的西段長約1.1公里，包括700米連接東岸公園主題區至北角海濱花園的板道，以及400米經優化的北角海濱花園；北角至鰂魚涌的東段則計劃於2025年下旬陸續開放。板道寬度為最少10米，設專供行人使用的路徑，亦會設立「共享徑」，讓行人、緩跑者、單車使用者等共用，板道上亦設有遊樂空間和健身設施。

發展局又說，項目其中一大特色是在和富中心對出海面，設置維港首條開合橋及首條轉盤橋，以方便船隻在有需要時進入附近的內部水域；市民亦可使用轉盤橋由板道直接通往和富花園。

發展局長甯漢豪、海濱事務委員會主席何文堯及土木工程拓展署長方學誠日前到東岸板道視察，了解西段最後階段的準備工作。她表示，這是首個在運作中的主要幹道下加建的臨海板道，對海濱發展工作意義重大，期待東岸板道成為維港海濱的新地標。