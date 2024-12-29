反修例運動阻差辦公罪成社工劉家棟 被社工註冊局釘牌5年 (14:33)

反修例運動中被控阻差辦公罪成的註冊社工劉家棟今午於社交平台撰文指，已被社工註冊局以其案底及妨礙社工聲譽為由，「釘牌」5年。他接受本報查詢時指，結果是預期之內，惟不解為何註銷年期長達5年，又稱不同意社工註冊局在信中所提的原因，過程間局方未給予他機會作解釋。他稱，現階段不打算上訴，也不會向社工註冊局查詢尋求解釋，但5年後會嘗試再續牌。
在反修例運動中被控阻差辦公，其後罪成入獄的註冊社工劉家棟，今午在其社交平台撰文稱，被社工註冊局以其案底及妨礙社工聲譽為由，決定註銷其註冊5年。
劉家棟接受本報查詢時指，他於今年10月申請續期，本月初接獲社局註冊局的信，當中提到委員會考慮到其所犯罪行或導致社工專業受損，並考慮到該罪行的性質及嚴重性，決定將其社工註冊註銷五年。
劉表示，在現時的大環境下，這個結果是預期之內，惟不解為何註銷年期長達5年，他直指並不同意社工註冊局在信中所提的原因，亦不理解背後理據，但委員會在討論期間、以至有結果後也不曾聯絡過他，給予他闡述或面談的機會，「其實是基本尊重，但他們似乎也不打算聽我的講法。」
他表明，現階段不打算上訴，也不會向社工註冊局查詢尋求解釋，但5年後會嘗試再續牌，「因為這身份對我而言重要，是我一直想做的事。」他又說，過去即使能續牌，但亦無法加入任何非牟利機構工作，而目前所做的工作則不需要社工註冊，被註銷註冊五年，對其影響也有限。
劉家棟在2019年反修例運動期間，於7月27日元朗遊行中，手持社工證在警方與示威者之間調停，以身體擋在警員盾前，被裁定阻差辦公罪成，刑期經上訴後由一年減至8個月。他此前一直獲續批社工註冊，據社工註冊局資料，其註冊期滿時間為本年11月，備註則標示「續期待批」。
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