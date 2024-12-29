反修例運動阻差辦公罪成社工劉家棟 被社工註冊局釘牌5年 (14:33)

在反修例運動中被控阻差辦公，其後罪成入獄的註冊社工劉家棟，今午在其社交平台撰文稱，被社工註冊局以其案底及妨礙社工聲譽為由，決定註銷其註冊5年。

劉家棟接受本報查詢時指，他於今年10月申請續期，本月初接獲社局註冊局的信，當中提到委員會考慮到其所犯罪行或導致社工專業受損，並考慮到該罪行的性質及嚴重性，決定將其社工註冊註銷五年。

劉表示，在現時的大環境下，這個結果是預期之內，惟不解為何註銷年期長達5年，他直指並不同意社工註冊局在信中所提的原因，亦不理解背後理據，但委員會在討論期間、以至有結果後也不曾聯絡過他，給予他闡述或面談的機會，「其實是基本尊重，但他們似乎也不打算聽我的講法。」

他表明，現階段不打算上訴，也不會向社工註冊局查詢尋求解釋，但5年後會嘗試再續牌，「因為這身份對我而言重要，是我一直想做的事。」他又說，過去即使能續牌，但亦無法加入任何非牟利機構工作，而目前所做的工作則不需要社工註冊，被註銷註冊五年，對其影響也有限。

劉家棟在2019年反修例運動期間，於7月27日元朗遊行中，手持社工證在警方與示威者之間調停，以身體擋在警員盾前，被裁定阻差辦公罪成，刑期經上訴後由一年減至8個月。他此前一直獲續批社工註冊，據社工註冊局資料，其註冊期滿時間為本年11月，備註則標示「續期待批」。