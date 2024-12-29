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陳茂波：2025年續有地緣政治及高息環境 政府會強化內聯外通及創科投入 (12:47)

財政司長陳茂波發表網誌回顧2024年工作，稱香港在持續轉變和不確定的外圍環境中穩定前行，本港資產市場氣氛好轉。展望2025年，他稱地緣政治和較長的高息環境等不明朗因素會令市場增添波動，政府從三方面加速推進工作，包括強化「內聯外通」、進一步提升「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，加強對本地創科的系統性投入，及鞏固和提升香港國際金融、貿易及航運中心的地位。

陳茂波說，隨着美國下半年進入減息周期，內地接連出台振經濟、穩預期和各項惠港政策措施，加上特區政府和各界的努力，本港資產市場氣氛好轉，本港股市今年來累計上升約18%，成交額也顯著增加，金融業繼續蓬勃發展，近月樓市亦漸趨平穩。

他提到零售及餐飲市道仍面對較大挑戰，不過「一簽多行」安排下，內地來港旅客人數顯著增多，剛過去的聖誕節假期街頭人頭湧湧，對零售及餐飲市道帶來支持。陳茂波形容，過去一年在牢築維護國家安全的屏障後，社會上下聚焦拼經濟、謀發展，「實現了穩中向前的態勢」。

陳茂波展望2025年，地緣政治和較長的高息環境等不明朗因素，會令市場增添波動。不過，在中央政府的堅實支持、特區政府過去多年的開拓和努力下，本港經濟根基厚、市場韌性強，正在變局中開新格局、穩步前行。

陳茂波指未來一年，會聯同大灣區以至其他內地省市拼船出海，一起「走出去」開拓商機；亦會推動更多的政策創新，加強香港和深圳及大灣區的創科協作；並繼續推動金融市場的全方位發展，支持優質創科企業的籌融資需要、推動區域的綠色轉型。

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