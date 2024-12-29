市民外遊或帶病毒返港 許樹昌料1月流感高峰期機會高 (12:22)

許樹昌於無綫節目《講清講楚》中表示，衛生署數字顯示，第51周的呼吸道樣本陽性比率為1.35%，較上一周的1.09%上升，到政府門診及私家醫生求診而出現流感症狀的人數增加，加上市民假期會到內地、日本、台灣、新加坡等爆發H1N1的地區旅遊，不排除回港時會帶入病毒，故預計一月到達流感高峰期的機會很高。

他表示，香港由今年2月開始以H1N1為主要流感病毒，經過一年很難再次有很大的爆發，惟不排除如上次冬季流感高峰期般，出現主流病毒株的轉換，或會延長高峰期的時間。許樹昌提醒，無打針的高危人士出現併發症及死亡的風險較高，舉例指無打針的6個月至17歲兒童風險較有打針的兒童高3倍、無打針的2至5歲兒童甚至高6.4倍，呼籲家長盡快帶兒童接種疫苗。

新冠病毒方面，許樹昌稱呼吸道樣本陽性比率輕微上升0.03%，污水監測顯示每立方米病毒量由3.1萬粒升至3.8萬粒。他稱，高危群組的抗體會較不持久，呼籲應定期接種加強劑。