市建局推新平台提早與發展商溝通　冀增加招標成功機會 (11:07)

參加「項目發展促進服務」的發展商可透過專屬平台下載山東街項目的資訊，包括發展參數、地契條款、規劃及設計要求等；市建局亦會在平台上發出問卷，收集發展商對項目的意見，例如對發展參數、興建公共設施及財務安排的意見等，一旦進入招標程序服務便會停止。市建局已在12月中向多家發展商發出參與促進服務的邀請函；有意參加的發展商登記後，將可在明年1至2月使用促進服務。

韋志成說，仔細檢視以往項目招標各個階段的工作後，認為若進入招標程序才提供詳細的招標條款及項目資訊，發展商可能沒有足夠時間對項目作深入認識或了解，亦未有足夠時間籌組或調整財團入標競投。他又指，若市建局能及早知悉及了解發展商的想法，可在招標前就條款作合理、合適的調整及優化，平均風險承擔，以進一步提升發展商參與競投項目的興趣。

韋志成指出，促進服務亦設有專屬熱線及電郵，獨立收集及聽取發展商各自的意見；如有需要，市建局亦可安排個別面談及會議，解答有關項目的問題。他稱，是次經驗將用作市建局日後在更大型的項目推行促進服務的參考，尤其是一些牽涉提供較多公共設施及空間的大型項目。