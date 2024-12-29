撰文解「簡樸房」規管三疑慮 何永賢：有需要市民仍有不同選擇 (00:00)

何永賢表示，市場上的分間單位有優有劣，差異很大，非所有單位均不符合「簡樸房」的最低標準。粗略估計約三成現存分間單位需進行較大規模改建以滿足「簡樸房」最低標準，餘下約七成分間單位則預計可以透過較簡單的執修便可以符合相關最低標準，長遠可繼續滿足市場需求。

至於坊間關注三成單位大規模改建，供應量驟降會否令不少居民流離失所，以及刺激租金大幅上升，何永賢解釋連同約30 000個「簡約公屋」在內，未來5年（即2025-26至2029-30年度）總體公營房屋供應量將達189 000伙，較本屆政府上任時的5年期（即2022-23至2026-27年度）增加約80%。另約21 000個過渡房屋單位亦協助填補公營房屋短期供應的缺口。

她強調鑑於未來幾年公營房屋的供應將大幅增加，越來越多符合資格的分間單位住戶將入住相關公營房屋，市場對分間單位需求漸漸下降。而長遠來說超過七成分間單位（即約80 000個）仍於市場上以「簡樸房」的形式出租。她相信政府有序推進「簡樸房」規管制度，並配合公營房屋的供應，小心部署，讓現時分間單位業主和住戶有時間作好安排，避免引起居民混亂和恐慌。

另外，局方相信有需要的市民仍有不同選擇，而由於租金水平最終取決於市場的供求關係，考慮到市場長遠對分間單位的需求減少，局方預計租金水平幾乎沒大幅上調的空間。

此外，外界有意見指政府無理會「籠屋」問題，何永賢表示政府已於1994年訂立《牀位寓所條例》（第447章）以規管「籠屋」的運作。由於牀位寓所已受現行法例規管，並須符合一定的結構及消防安全標準，當局不建議將這些處所納入「簡樸房」規管制度的範圍以免重複規管。

她又指民政事務總署轄下牌照事務處會繼續加強就這些處所的的巡查執法和宣傳，包括「籠屋」、棺材房／牀位、「太空艙」及其他形式和設計牀位租賃等。