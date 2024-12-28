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下月13日金鐘及長沙灣可申國際駕照　今起每日開放未來10周預約額 (12:51)

運輸署今日（28日）公布，下月13日起，金鐘及長沙灣牌照事務處將各推出一個「國際駕駛許可證自助服務站」，供市民自助申請國際駕駛許可證，如文件齊備，半小時至1小時後便可取證。市民需事先網上預約才可使用自助服務站，運輸署表示，兩個自助站周一至周五、朝9晚5提供服務，每日各設32個名額，今日起接受預約，系統每日會開放未來10星期可供預約時段。

新推出的「國際駕駛許可證自助服務站」提供一站式自助申請及即日取證服務，申請人須具有身份認證和數碼簽署功能的「智方便＋」帳戶，才可使用自助服務站。

申請人預約後，可在指定時段帶同載有「智方便」應用程式的智能手機，及地址證明文件到自助站辦理手續。首先須使用「智方便」應用程式作身份認證，認證後系統會自動載入姓名及身份證號碼等個人資料，毋須人手輸入，其後需掃描地址證明、接收一次性密碼核實電子聯絡方式、即時拍照、以在「智方便」程式內進行數碼簽署，最後選擇以信用卡、轉數快或繳費靈支付80元申請費用。

整個過程預計需時15分鐘，確認後系統會列印收據，申請人最快可於半小時至1小時內到同一牌照處的指定櫃位取證。證件備妥時，運輸署會透過手機短訊通知申請人，申請人屆時可到現場取證，毋須在牌照處等待。

現時持香港身分證，以及有效或逾期不超過3年香港正式駕駛執照的市民，可申請國際駕駛許可證，以往市民可到牌照事務處櫃位、網上或郵遞申請，期間需上載或提供實體證件相及地址證明。運輸署總行政主任周偉稱，推出自助服務站主要為申請人提供多一種申請途徑。他表示，以往櫃位申請雖可即日取證，但要提供實體文件，網上或郵遞申請以掛號形式發證，一般亦需10個工作天，自助服務站經智方便已可認證所需資料，並可即時拍照及1小時內可取證，可方便市民。

由於申請人須在自助站即時拍照辦證，故只接受申請人親身辦理，被問是否為杜絕中介「排隊黨」，周偉形容署方明白牌照事務處經常被人討論「好多人」，故署方設法推出更多服務方式，鼓勵市民減少使用櫃位服務。他又稱，截至上月，署方今年共接獲35萬宗國際駕駛許可證申請，當中僅42%是網上申請。

周偉說，預料每年約有1萬名申請人使用自助服務站，署方會在3個月至半年後檢視使用率和成效，考慮會否在牌照事務處加設自助站，或在其他地點增設自助站。

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