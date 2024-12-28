明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

孫東：河套香港園區明年中啟用　兩期發展規劃樓面面積超原預期 (11:20)

政府上月公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，提出要吸引企業。創新科技及工業局長孫東今日（28日）於港台《星期六問責》表示，河套區將聚焦生命健康科技、人工智能數據及新能源材料等方向，目前正與潛在客戶商討租務方面的合約細節，料明年中可啟用。另外當局希望，香港園區第一期發展的第二批次土地，可於明年下半年釋出。

孫東表示，河套深港科技創新合作區香港園區的第一期首批三幢大樓陸續完工，分別是兩幢濕實驗室及一幢人才公寓，因此剛開始進駐企業數量有限，未來在2028年前後，另外5幢大樓會陸續落成，此8幢大樓屬河套第一期發展的第一批次，第一批次釋出5公頃土地，希望第二批次明年下半年釋放。

至於河套區的第二期發展，孫稱正在規劃中，涉及2030至2035年發展，今屆政府要「開好個頭」，下屆政府要「接棒」。第二期發展將參考第一期用地中，地積比率等因素，另會參照海內外園區發展模式，惟現時第一期已有超百萬平米樓面面積，料第二期計劃規模相若，將超過早前預算的整個園區120萬平米樓面面積，需進行重新規劃及環評工作。

早前有議員關注北環線建成需2034年，未必能應對人才往來的需要，孫東回應稱局方高度關注，最近已在與有關部門協調。他又解釋，政府根據早前規劃做配套，惟當時規劃不及當下進取，現時預計園區會有十萬人流，對周邊基礎設施的要求有所提升，並舉例新開通的粉嶺和新田公路的西面通道、以及2027年將竣工的港鐵古洞站，反映部分交通規劃已在進行中。

孫東強調本港三大創科園區定位有所不同，河套區是本港、灣區融合的平台，會聚焦產業化的發展，國家大灣區的重點項目，將於明年陸續落成；數碼港聚焦人工智能、數字化，而科學園則是綜合園區。

相關字詞﹕編輯推介 孫東 河套香港園

上 / 下一篇新聞