孫東：河套香港園區明年中啟用　兩期發展規劃樓面面積超原預期 (11:20)

孫東表示，河套深港科技創新合作區香港園區的第一期首批三幢大樓陸續完工，分別是兩幢濕實驗室及一幢人才公寓，因此剛開始進駐企業數量有限，未來在2028年前後，另外5幢大樓會陸續落成，此8幢大樓屬河套第一期發展的第一批次，第一批次釋出5公頃土地，希望第二批次明年下半年釋放。

至於河套區的第二期發展，孫稱正在規劃中，涉及2030至2035年發展，今屆政府要「開好個頭」，下屆政府要「接棒」。第二期發展將參考第一期用地中，地積比率等因素，另會參照海內外園區發展模式，惟現時第一期已有超百萬平米樓面面積，料第二期計劃規模相若，將超過早前預算的整個園區120萬平米樓面面積，需進行重新規劃及環評工作。

早前有議員關注北環線建成需2034年，未必能應對人才往來的需要，孫東回應稱局方高度關注，最近已在與有關部門協調。他又解釋，政府根據早前規劃做配套，惟當時規劃不及當下進取，現時預計園區會有十萬人流，對周邊基礎設施的要求有所提升，並舉例新開通的粉嶺和新田公路的西面通道、以及2027年將竣工的港鐵古洞站，反映部分交通規劃已在進行中。

孫東強調本港三大創科園區定位有所不同，河套區是本港、灣區融合的平台，會聚焦產業化的發展，國家大灣區的重點項目，將於明年陸續落成；數碼港聚焦人工智能、數字化，而科學園則是綜合園區。