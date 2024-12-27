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上訴庭質疑執法及檢控部門嚴重誤判　涉串謀打劫南亞漢上訴得直獲減刑半年 (18:00)

警方2020年在天水圍截停一架私家車，揭發車上4名南亞男子疑計劃搶劫，車內有刀具和面罩等。車上一名33歲男子招認犯案，承認和同伙策劃行劫，並指證案中主腦。男子承認串謀搶劫罪後判囚8年，其後不服刑期上訴。上訴庭今（27日）裁定男子上訴得直，減至監禁7年半。上訴庭對其他涉案者沒有被起訴感驚訝，批評執法機關和檢控部門嚴重誤判（serious misjudgement），法庭須介入。

上訴人Khaliq Salman（又名Khalia Salman）案發時33歲，2009年來港，有毒品相關案底。案情指，警方在涉案灰色車發現4人，包括上訴人、Hameed Mohammad Adil、Duraim Ali和Ahmad Ali。車中搜出面罩、面巾、刀具和手套等，警方亦在Hameed的手機發現附近一間找換店的東主照片。

上訴人警誡下承認計劃和同黨搶劫找換店，他指證Ahmad是安排工作的人，Hameed為劫案主謀，而Duraim和另一男子負責用刀威脅東主，他負責帶錢逃跑。上訴人曾錄取無損權益供辭，惟控方認為證供沒有價值，原審法官沒有額外減刑。

上訴庭在判辭透露，一名胡姓高級督察索取法律意見後，因證據不足和上訴人可信性低，警方對車上其餘3名男子撤回控罪，僅起訴Hameed無牌駕駛等3項交通罪名，上訴人和另一陳姓車主則被控串謀搶劫罪。上訴庭強調，雖然上訴人的供辭有不一致之處，但有強而有力的環境證據指控涉案者計劃行劫，上訴人的證供顯然被忽視。

上訴庭認為，即使沒有上訴人的供辭，案中也有環境證據指控各人，尤其是手機搜出照片的Hameed；由於本案情况特殊，有關部門評估上訴人協助舉證方面「嚴重錯判」，法庭必須介入。上訴庭考慮上訴人的資料有助舉證，下令減刑6個月，並將判辭抄送警務處長及律政司刑事檢控專員。

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