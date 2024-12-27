高才通合資格院校名單更新　新增5間院校 (16:28)

政府指，今次名單更新，反映4個世界大學排行榜過去5年所列的百強大學或院校；以及過去5年在QS世界大學排名「酒店及休閒管理」範疇位列前5名專門提供酒店課程的大學或院校於2024年的變動。更新的綜合名單中，包括今年11月1日加入、於過去5年在QS世界大學排名「藝術與設計」範疇位列前5名的專科學院、以及過去5年於《上海交通大學中國大學排名》位列首20名的內地大學。

據名單，最新加入的院校有5間，包括：智利的Pontificia Universidad Católica de Chile、內地的中國科學院大學、瑞士的Cesar Ritz Colleges Switzerland、沙特亞拉伯的King Saud University、及英國的University of Massachusetts。

另有4間大學從名單中刪除，包括：University of Paris-Sud (Paris 11)、Ecole Normale Superieure - Paris、Radboud University及London School of Hygiene and Tropical Medicine。畢業於該4間大學或院校學士課程的人士，由明年1月1日起，不再符合計劃B類及C類的高才通申請資格。

高才通計劃下設3類申請，上述名單適用於其中的B類及C類，兩類申請均要求申請人在名單中的大學或院校獲全日制學士課程學位，B類申請人則需在申請前累積至少3年工作經驗；C類則供少於3年的工作經驗者申請。