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「天眼」助警拘獨行賊　涉近一年7宗爆竊案 (19:02)

上周五（20日）於火炭有兩工廈單位遭賊人潛入爆竊，警方翻查閉路電視及情報搜集，鎖定賊人身分，探員昨日（25日）將涉案男子拘捕。經深入調查，發現被捕男子涉及另外6宗、大部分發生於工業大廈的爆竊案，盜去財物總值約47.6萬元。

沙田警區情報組主管麥慧明督察，警方上周五接報，指火炭兩工廈單位遭爆竊，被掠去總3萬元的珠寶及現金，案件由沙田警區刑事部跟進。探員翻查大量閉路電視片段，當中包括政府新安裝的「天眼」，成功鎖定賊人身分，並發現賊人於犯案後隨即返回內地。涉案男子昨日經羅湖口岸從內地返回香港時被警方拘捕。

經進一步調查後，警方發現該男子涉嫌與另外6宗、於去年11月至今年12月的爆竊案有關，案發地為沙田、葵涌、觀塘區的工廈及住所，被盜財物包括現金、手提電話及手飾等。據了解，被捕的60歲男子，報稱為運輸工人，過往亦曾涉爆竊案被捕。初步調查相信，該男子大多數選擇深夜時份單獨犯案，主要撬開單位鐵閘鎖頭，或經未有妥善鎖好的門窗潛入單位搜掠。

涉案男子由探員帶署扣留調查，稍後將會被落案起訴相關罪名。警方重申，「入屋犯法罪」為一項嚴重罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第11條，一經定罪，最高可被判處監禁14年。

警方呼籲市民，工廈或住宅單位應加強防盜措施，如安裝堅固門鎖或閉路電視。於長假期前後，外出時應檢查門窗是否已上鎖，避免賊人有機可乘。

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