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認購者今午領1000隻大熊貓雕塑　有市民「領養」6雕塑引市民合影 (18:32)

大熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》今（26日）於西營盤中山紀念公園續展，展出逾1800隻帶聖誕帽的熊貓雕塑。早前主辦方於網站開放認捐的1000隻熊貓雕塑，亦在今天下午3時起開放供認捐成功者領取。有粉絲認購共6隻大熊貓雕塑並在現場展示，途人借景打卡拍照。

開放認購的大熊貓雕塑有大小兩種，售價分別為550及350港幣，多數市民領取一到兩隻。市民陳小姐代其姐姐領取4大2小，共6隻雕塑。她向本報表示，姐姐非常喜愛大熊貓，因此參考本港有六隻大熊貓四大兩小的模式「領養」熊貓雕塑，記者留意到姐姐的社媒頭像是內地明星大熊貓「花花」。陳小姐與丈夫本想將六隻熊貓擺在現場，並拍照告知姐姐，但見途人熱情與六隻雕塑合影，便在原地多逗留了數分鐘。

1800隻熊貓雕塑圍繞中山像呈圓形露天展出，領取雕塑者先到場邊登記，再排隊於圓形展區邊緣一角領取，登記處多現人龍。陳小姐的丈夫譚先生形容領取過程順利，他另留意到現場大熊貓雕塑因在室外展出，底部或表面有污漬或草碎，但工作人員在將雕塑交予認捐者時會擦拭一新。

今次認捐的大雕塑有六個造型，主辦方隨機派發，一隻約重4kg，有旁觀市民認為熊貓外型邊緣略顯粗糙。市民鄧小姐花1100元，購得兩個大雕塑，她向本報表示，並未有心儀的造型，只要領到兩隻的造型不同即可，又強調認購目的是支持大熊貓保育工作，不在意價格及造型。鄧小姐續指，網上認購時，小雕塑很快售空，料因大雕塑價格較高，她認捐後一段時間仍看到有存量。

開始認領前，主辦方亦自下午1時半至3時，每半小時出動穿著仿真熊貓套裝的職員，扮演熊貓導遊與繞展區與市民互動，引得圍觀市民聲浪陣陣。市民麥先生一家三口駕車卡1時半到場，兒子晏晏穿著大熊貓裝扮兩次與大熊貓導遊互動。他讚本次安排有趣氣氛熱烈，今日到場時停車位亦供不應求，他和家人因此錯過第一輪導遊演出，惟早前並未知悉有關認捐雕塑安排，未能認捐雕塑。

相關字詞﹕編輯推介 大熊貓 PANDA GO

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