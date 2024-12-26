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女教師及男博士涉運毒入境　還押候訊 (16:45)

一名幼稚園女教師和一名男博士生，於聖誕節假期回港時，涉在香港國際機場遭海關檢查行李時，分別被搜出近10公斤的氯胺酮和逾5金斤的可卡因，今（26日）在西九龍裁判法院提堂，各被控以一項危險藥物的販運罪名，兩人暫毋須答辯，還押至明年3月再訊，以待政府化驗所報告。

首宗案件被告麥佩欣（30歲，報稱教師），被控於2024年12月25日在香港國際機場一號客運海關入境大堂的行李檢查櫃枱，非法販運藥物，即9.8公斤氯胺酮。辯方有保釋申請，但被拒，須還押監房看管至明年3月21日，被告保留8日保釋覆核提訊。據了解，被告現為一名幼稚園老師。

次宗案件的被告陳皓誠（29歲，報稱學生），被控於2024年12月24日在香港國際機場一號客運海關入境大堂的行李檢查枱，非法販運藥物，即5.4公斤可卡因。辯方亦有保釋申請但被拒，須還押至明年3月20日再訊。據了解，被告為一所大學土木工程系的博士生。

另外兩名坦桑尼亞籍女子MAZOBA Lucy Theobard（46歲，報稱商人）和MNG’ONG’O Lucy Jacob(42歲，報稱商人），亦遭海關落案起訴各一項非法藥物的販運罪名，分別被控於今年12月22日非法販賣危險藥物，即可卡因，今亦在西九龍裁判法院提堂。兩人在醫院缺席聆訊，案件押後12月30日再訊，期間還押警方看管。

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