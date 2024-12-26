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黃家和：餐飲業聖誕生意額增8%　珠寶業稱生意與去年持平屬預期內 (11:26)

深圳一簽多行措施12月1日起恢復，餐飲業、珠寶業及藥房業界今早（26日）於港台《千禧年代》中表示，受惠於相關措施，近日及聖誕假期的生意表現好，其中餐飲業及藥房業界稱生意額有所增長。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年聖誕生意額比去年增8%，感到相當滿意。他稱，一般食肆生意不差、酒吧表現理想；最受得益為酒店自助餐，大部分無明顯加價，部分三星酒店甚至下調自助餐價格。他又表示，觀察到內地旅客比平日多，相信是受惠於恢復一簽多行的措施，雖然內地客人均消費較疫前下降20%，惟由於旅客人數增多，亦能對沖金額減少，估計12月整體餐飲業生意額會比去年升。

珠寶業方面，九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長劉克斌說，12月屬傳統旺季，因應一簽多行恢復，聖誕假期的人流明顯比去年增加，尤其由周末起見到內地客較多，平安夜及聖誕節的生意額表現好，惟截至昨日整體行業生意額與去年持平，屬業界預期內。他提到，金價今年節節上升，令消費者抱觀望態度，不過他認為，由於人流增多，樂觀推測到除夕的整體生意額會較去年輕微上升。

港九藥房總商會理事長林偉文則說，受惠於一簽多行，近日觀察到人流增多，旅客購買意欲較好，鐵路沿線的藥房生意額增長明顯，大部分有10%至20%升幅。他稱，旅客較多購買個人護理用品、健康食品及由香港出品的藥物。

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