機場海關破3案檢1000萬元毒品　拘捕3人包括教師及博士生 (22:16)

海關毒品調查科機場調查課調查主任葉皓然講述3宗案件詳情。機場海關人員昨日（24日）為一名來自尼日利亞拉各斯、經埃塞俄比亞阿迪斯阿貝巴來港的男旅客清關，懷疑該男子體內藏毒，於是將男子帶到醫院，醫生檢查後確認該男子身體內有異物，關員隨即以涉嫌販毒罪名將男子拘捕。被捕外籍男子46歲，報稱商人，截至現時已排出69粒共重約1.2公斤可卡因。葉指案件仍在調查，男子將繼續接受醫學觀察。

另外，關員昨於機場截查一名由英國倫敦經卡塔爾多哈抵港的本地男子，發現其手提行李內的毛公仔有重新縫補痕跡，檢查後發現內藏5.4公斤可卡因，該男子涉販毒被捕。據調查，被捕男子29歲，報稱正修讀博士課程，目前已被控一項販毒罪，案件明日（26日）在西九龍裁判法院提堂。

此外，關員今日（25日）於機場截查一名由德國法蘭克福抵港的本地女子，其寄倉行李X光影像有可疑，打開發現3個膠袋內藏約10公斤氯胺酮。該女子涉販毒被捕。據調查，被捕女子30歲，報稱教師。海關呼籲市民提高警覺，切勿貿然協助他人運送不明物品及販運毒品。