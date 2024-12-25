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《行運一條龍》冰廳結業　「姣婆四」無加租逼遷 老闆稱生意不佳是時候停 (17:45)

曾為周星馳電影《行運一條龍》作拍攝場地的太子鴻運冰廳餅店今（25日）結業，吸引影迷及熟客返店打卡留念。電影中，茶記「行運」因「姣婆四」（吳君如飾演）霸道加租面臨結業危機，而現實中，鴻運冰廳餅店「執笠」卻是因為市道不佳，「無人流無生意」，老闆指雖有所不捨，但「都算係時候退休」。

現實並沒有「姣婆四」加租20倍。老闆「大哥」馬先生向本報表示，業主未有提及加租，亦為鴻運的結業感到惋惜，「不想我們（鴻運）走」，現時業主另正尋人接手，希望接手者可續做茶餐廳。馬生續指，早前公布結業之後見到很多老顧客返店用餐，當中有熟客早前搬至其他區甚至移民國外，今日專程到太子見證結業。

鴻運冰廳餅店由馬氏一家經營，公布結業後店門口忙時多現人龍。同為老闆的「大家姐」馬女士向本報表示，茶室經營並不順利，未公布結業前門可羅雀，若早前有近期的人流量，已大可不必結業。記者今日到場觀察，諸多熟客來見鴻運「最後一面」，紛紛與店內老闆與夥計在閣樓樓梯上合影留念。

熟客Mac表示，鴻運營業時間自上午六點起，夜班人士常光顧，若非假日他一周七日都會光顧，店內職員早已是自己的「老友記」。

此外，畫家慧惠和Natalie亦到場，用繪畫記錄店舖的最後一日，慧惠表示，鴻運是有閣樓的茶記，顏色亦復古有本地味道，此次是她第二次為鴻運畫畫，卻未曾想亦是最後一次。

相關字詞﹕編輯推介 周星馳 行運一條龍 鴻運冰廳餅店

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