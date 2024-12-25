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冬日美食節開鑼　市民稱減買貴價貨　展商對銷情不感樂觀 (16:17)

冬日美食節今（25日）開鑼。有市民稱減少購買貴價貨，現場亦會格價。有海味參展商戶則表示今年人流較往年少，歸因不少港人趁聖誕節長假外遊，對銷情不感樂觀，又說留意到隨經濟環境轉變，近年顧客偏向選購經濟實惠的中價位乾貨，會採取薄利多銷策略。

冬日美食節今起一連5日在灣仔會展舉行，共有逾千個參展攤位。鄧太今早11時與丈夫和兩名兒子攜行李箱進場，並花約1300、1400元購買酒、湯包及陳皮等貨品。她稱，人流與往年相約，「行得舒服」，但留意到今年多了內地參展商。談到近年經濟環境轉差，她稱自己亦減少購買如芝士等貴價貨，現場也會格價「平過出面才買」。

第十年參展的海味檔負責人鄭生表示，首日人流不錯，但消費力不強，「往年首一兩天都丁財兩旺，今年第一日就爭少少」，稱很多人趁聖誕假期旅行及北上消費，加上今年經濟「爭少少」，整體消費力減弱。他指，往年檔口會持續有人前來買多份煎蠔，「現在要慢慢推銷，才有人想試食」。該檔主要售金蠔、銀魚仔及蝦乾，鄭生說，留意到客人「手緊了」，「買百零二百元半斤蠔，可能上到200幾（元）半斤，就可能要諗下」。被問生意有否受惠於「一簽多行」，他指在場大多為本地市民，暫未見有太有幫助。對於今年銷情，他稱不感樂觀、順其自然，歸因多人外出旅遊，打算薄利多銷，推出減價或消費多送幾隻金蠔等優惠吸客。

同樣連續10多年參展的海味負責人林小姐表示，人流未較往年多，但認為已較預期好。她亦指，近年少了人買高檔貨，故今年採取薄利多銷策略，並推出優惠，「好嘢平賣」以刺激市民消費，稱「以前一斤（海味）可賺約20%，依家賺5%，都覺得好好㗎啦」。

首年參展的海味檔負責人戴小姐表示，對參展不抱太大期望，因市民適逢長假期旅行，加上近幾年整體消費能力減弱。她稱，以往顧客偏向選購高檔次、價值8000元至逾萬元的的花膠及燕窩，相反現時是「幾百幾百咁（賣）」，檔口亦特別放置定價經濟實優惠，「大路點，用作煲湯（料）」，如螺頭、羊肚菌等乾貨。

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