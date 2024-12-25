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港府懸紅通緝海外港人　加拿大及英國稱不容許跨境脅迫　外交部駐港公署批干預特區司法 (12:32)

港府昨日（24日）懸紅通緝6名海外港人及將另外7名海外港人列為潛逃者，引起歐盟、美國、加拿大及英國等西方國批評，其中加拿大外長及英國外長強調不會容許跨境脅迫行為。中國外交部駐港公署發言人批評多國官員干預特區司法，表示強烈不滿和堅決反對。

在受影響的13人中，鄭敬基和何良懋均持加拿大國籍，前議員郭榮鏗2021年也稱重新申請入籍加國，其他人士分別身處美國、英國及澳洲。加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）譴責香港懸紅及取消多人的護照，形容不會容許香港當局的「跨境打壓」，並說受影響人士純粹是因行使言論自由而遭香港當局針對。加方及英國外長林德偉（David Lammy）均呼籲廢除《港區國安法》。

另外，聯合國人權捍衛者狀況特別報告員Mary Lawlor表示，對香港懸紅通緝海外民主派人士感到憂慮，形容為顯然嘗試滅聲的行為。她表示，受影響人士所在國家必須確保他們及言論自由得到保障。

外交部駐港公署發言人形容，涉事13人長期從事「反中亂港活動、鼓吹港獨、煽動分裂國家、顛覆國家政權」等，嚴重危害國家安全、衝擊一國兩制原則底線，形容「罪不容赦」。發言人強調，任何外部干預動搖不了特區依法治港、懲治罪犯的堅定決心，「阻擋不了新時代列車香港號滾滾向前的車輪」，嚴正要求國家切實尊重中國主權和香港法治，立即停止干涉香港事務。

相關字詞﹕編輯推介 港區國安法

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