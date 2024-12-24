平安夜尖東食肆生意不似預期 較去年減兩成 餐廳經理指多客人外遊 (19:55)

扒房Wooloomooloo Steakhouse位於尖沙嘴中心，餐桌及店內佈置了聖誕裝飾其助理經理Jonah Meren表示，今日訂座率約六、七成，預期今晚會有更多散客前來餐廳，惟今年平安夜訂座率較去年同期少兩成，亦較新冠疫情前的平安夜少約一半。對於今年平安夜的訂座率較去年少，她猜測在新冠疫情後，港人及遊客皆傾向香港以外地方旅遊，例如新加坡、日本、內地等，又笑言自己如非要工作，也想去旅行。

另一間同樣位於尖東海旁的中東餐廳，不願具名的餐廳經理說，平安夜訂座率約七、八成，較去年聖誕少三成，而今日亦按政府要求，需收起店外座位，隨着座位減少，料生意減少一至兩成。被問到為何今年客人減少，他說曾有客人向他反映趁聖誕長假期，盼到其他地方外遊，如內地，餐廳已推出聖誕娛樂活動及套餐，希望盡量可以招倈客人。

至於金馬倫道的龍城冰室下午2時許入座率約六成，員工洪小姐說，生意「不過不失」，截至下午2時許入座率約八成，符合預期，當中有四、五成內地旅客，較平日多，估計受惠於節日及「一簽多行」措施，不過今年平安夜生意僅恢復至新冠疫情前約六成。她說，今日尖沙嘴沒有煙火表演，加上受封路措施影響，相信晚市生意不及日間多。