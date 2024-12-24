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屯門中學男教師認偷拍4名女生裙底　判囚半年　心理報告稱重犯機會偏高 (16:46)

在屯門一間中學任教的26歲男教師，涉於校內偷拍4名13歲女學生裙底，他早前承認5項「非法拍攝或觀察私密部位」罪，今（24日）在屯門裁判法院被判監6個月。案情透露，被告趁眾事主在黑板回答題目時犯案，其中一次偷拍過程有多達8名學生目睹。另外，有學生看見被告藉假裝綁鞋帶，將手機放在事主裙下。

辯方求情稱，被告陳裕德早前已還押一段時間，待索取精神、心理、感化及社會服務令報告，已嘗失去自由滋味，加上有關報告內容「相對正面」等因素，望法庭判處感化或社會服務令。署理主任裁判官鄧少雄表示，一般而言同類案件被告會被判監，且本案涉及違反誠信，心理被告亦顯示被告重犯機會偏高，須判處被告監禁刑期。

承認案情指，今年1月22日，事主B在課堂上應被告要求到黑板回答問題，其間坐在課室前排的一名男學生，目睹被告陳裕德開啟手機錄影功能，然後手機放在地上、被告雙腿之間的位置，手機鏡頭朝天，之後被告蹲下解開鞋帶，再將鞋帶繫上，繼而拾起手機放回褲袋。

同月29日，事主A和B在黑板回答問題時，坐在課室第二排的一名男學生看見被告手持手機，於A和B身後走過，其間被告曾蹲下，並將手機放在B裙底約4秒，之後被告再次拿著手機在A和B身後經過。

此外，身處課室的一名女學生，另目睹被告假裝蹲下綁鞋帶時，將手機放在B裙下，當時B意識到自己被偷拍，遂跟被告對質，但遭被告無視，「好像他什麼都沒做錯一樣」。在同月某日，一名學生亦目睹被告趁事主D在黑板答題時，將手機放在D裙底。

至同年2月1日，8名學生目睹事主C在黑板答問題時，被告將開啟錄影功能的手機放在C腿部旁邊5至10秒。當時C不肯定有否遭被告拍裙底，但感覺「有些東西碰到自己的腳」，亦看到一部鏡頭朝天的電話放在地上，之後被告檢拾手機，將之放回褲袋。

今年2月初，涉事學校收到學生投訴，其後被告被捕。被告在警誡下保持緘默，另拒提供手機密碼，使警方無法解鎖被告的手機。

就被告會否被取消教師註冊資格，教育局發言人回覆查詢稱，如涉及涉嫌違法的個案，局方會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，嚴肅檢視教師的註冊。如教師被證實違反專業操守或違法，局方會按事件的性質及嚴重程度採取適當的行動。就嚴重的個案，教育局經考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消其教師註冊資格。有關教師一經被取消註冊資格，將不得在學校任教。​

相關字詞﹕編輯推介 教師；偷拍裙底

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