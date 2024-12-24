明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

立法會代表團訪日被問是否「公帑旅行」　梁君彥：行程緊密非旅行亦未超支 (15:58)

立法會議員代表團今（24日）結束到日本的訪問，本將到訪南韓但因戒嚴風波取消。有傳媒保守估計8議員共支付20萬元，被問及是否「用公帑旅行」，立法會主席梁君彥回應稱行程緊密，「完全不是旅行」，公職考察過程全程跟隨相關指引，開銷亦未超預算。

梁君彥舉例，代表團昨日會見了連同國會在內的11位不同人士，公職考察全程跟隨有關指引，出行前亦經內會審議通過。飲食界議員張宇人補充指，經費方面亦有向內會申請，強調今次旅費安排與以往議會小組出訪無異。

對於為何選擇日本作為外訪目的地，張宇人表示，議會聯絡小組年初曾將東盟、南韓、日本、澳洲與紐西蘭等國家都作為出訪選項，本定於9月前往訪問日本及南韓，但當時兩國議會正值休會期間，且議會政黨亦準備更換黨魁較為繁忙，配合時間後就到12月，最後又另因韓國戒嚴風波取消訪韓行程。

梁君彥表示，是次訪問涉及推動本港加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），重申昨日與經濟產業省、外務省會面，亦向日方介紹近年審議的多條法例，是如何「拆牆鬆綁」，以便利外國人到港投資。連日行程緊湊，走訪日本國會相關政府部門機構及企業，瞭解了其經濟、文化、旅遊、農林水產、食品等發展情況。此外，代表團亦到訪橫濱「杯麵博物館」，冀可學習有關工業旅遊經驗。

梁另提及，代表團與日方會面時，促請其公開有關核污水數據，令特區政府可全方面審視，他又留意到日本政府及議員對23條、國安法有誤解，冀透過今次訪問釋除日方疑慮。

相關字詞﹕編輯推介 立法會 梁君彥 外訪

上 / 下一篇新聞