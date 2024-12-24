立法會代表團訪日被問是否「公帑旅行」　梁君彥：行程緊密非旅行亦未超支 (15:58)

梁君彥舉例，代表團昨日會見了連同國會在內的11位不同人士，公職考察全程跟隨有關指引，出行前亦經內會審議通過。飲食界議員張宇人補充指，經費方面亦有向內會申請，強調今次旅費安排與以往議會小組出訪無異。

對於為何選擇日本作為外訪目的地，張宇人表示，議會聯絡小組年初曾將東盟、南韓、日本、澳洲與紐西蘭等國家都作為出訪選項，本定於9月前往訪問日本及南韓，但當時兩國議會正值休會期間，且議會政黨亦準備更換黨魁較為繁忙，配合時間後就到12月，最後又另因韓國戒嚴風波取消訪韓行程。

梁君彥表示，是次訪問涉及推動本港加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），重申昨日與經濟產業省、外務省會面，亦向日方介紹近年審議的多條法例，是如何「拆牆鬆綁」，以便利外國人到港投資。連日行程緊湊，走訪日本國會相關政府部門機構及企業，瞭解了其經濟、文化、旅遊、農林水產、食品等發展情況。此外，代表團亦到訪橫濱「杯麵博物館」，冀可學習有關工業旅遊經驗。

梁另提及，代表團與日方會面時，促請其公開有關核污水數據，令特區政府可全方面審視，他又留意到日本政府及議員對23條、國安法有誤解，冀透過今次訪問釋除日方疑慮。