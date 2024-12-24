反恐條例第二案　辯方關注有無脫衣搜身　口供內容相同警員否認抄襲證供 (12:44)

證物警員溫文鏡供稱花了7個月查看本案閉路電視片段，包括發現炸彈的明愛醫院，以及疑製造炸彈的大角咀宏創方單位，並將工作寫入警員記事冊。在辯方盤問下，溫稱從2020年1月起翻閱片段，當時的警員記事冊已交回警署，不知有否保存。辯方質疑記事冊與案有關，應封存為證物。法官陳仲衡聞言表示，記事冊法律上不是證物，「工作紀錄點會係證據？」，著辯方盤問其他範疇。

次被告李嘉濱2020年3月7日被捕後，由溫文鏡檢取身上腰包和手機等。辯方問警員有否要求李脫衣搜身，「剝光豬、除晒衫」。溫回答由值日官決定搜身程序，而值日官當時指示毋須脫衣搜身。辯方指出，溫同年3月9日為李的手機拍照，其間向李套取口腔拭子樣本，過程中沒有妥善保管手機，反而容許同袍接觸手機；溫一概否認。

溫文鏡曾與同隊警長陳國威在警署看管李嘉濱。辯方盤問指，溫的口供和陳的供辭部分段落重疊，其中一句為「同日2311時，我與偵緝警長張偉華、偵緝警員11583和偵緝警員11632押解被捕人到達中區警署，並帶到錄影接見室」。

辯方質疑，溫文鏡的口供語意重覆，句首提及「我」，又寫明「偵緝警員11632」（即溫文鏡自己），明顯照抄陳國威的供辭。溫否認說法，稱當時和陳一同出入警署，所以記錄內容和時間相同。溫又指，自己習慣以第三身形式記錄行動，一時忘記轉換稱呼，「唔清楚點解漏咗，可能當時無為意」。聆訊本周五（27日）續。