上水七旬男工疑遭水管擊斃　家屬今到殮房認屍 (12:11)

死者胞弟黃生表示，現時胞兄的僱主、承判商均未交代意外發生成因，「意外歸意外，我們接受嘅，但是處理過程有好多疑點」，包括未即時召救護車到場協助，反而自行駕車接載嚴重受傷的工友到北區醫院，「一個傷勢咁嚴重嘅人，再移動佢，會唔會有後遺症」，直言對此不能接受。他強調非要求任何賠償，而是想了解意外成因，他又認為有人想隱瞞事實、逃避責任。家屬下午將到現場路祭。

黃生提到胞兄育有兩子，數名內孫。他於該公司工作約40年，從事搬運，現時任顧問教導後輩有關安全措施、工作流程。該公司向家人提到，事主意外後清醒，他質疑對方說法，「咁嚴重嘅意外會唔會清醒？」又稱胞兄身上有多處傷痕，並有骨折情況。

工權會總幹事蕭倩文要求渠務署、勞工處、承建商需公開交代事件，例如「點解會用呢一種處理手法呢，當中是否涉及工作流程無被披露」，現正相約各持分者會面。

昨早9時許，警方接報指72歲姓黃男工友在上水寶運路近文閣村一蓄洪池搬運水管期間，疑被一些長約4米、重約200至500公斤的水管擊中，全身多處受傷。事主昏迷送往北區醫院搶救，其後死亡。據悉，死者解除綁帶後遭滾下的水管擊中，同行兩人稱沒目擊意外經過，發現時，事主已倒臥地上，有人稱事主當時頭部流血，仍有張開眼睛及呼吸，以為情况不算嚴重，遂安排另外兩名工友自行駕車將事主送院，兩人則繼續運送水管。醫院通知警方後，警員在案發現場約一公里外發現涉案吊臂車，遂圍封現場並向司機了解事件。