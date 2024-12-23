警方搗破元朗毒品儲存倉　檢4900萬元冰毒拘3男 (19:07)

毒品調查科高級督察唐為國指，警方昨早搜查涉案倉庫，發現內藏大量行李箱，以及有28袋、每袋重一公噸的「己二酸」結晶體。經仔細搜查，警方於其中6個行李箱及28袋己二酸結晶體發現共88.5公斤懷疑冰毒，值約4900萬元，現場亦有相信用作分拆毒品的工具。

警方搜查倉庫時，倉庫內有3名男子嘗試反抗及逃走，最終被探員制服。該3名非華裔男子介乎24至41歲，均報稱無業。據悉其中一人持有香港身份證，另外兩人持「行街紙」。警方調查，相信他們受販毒集團以微薄報酬、日薪幾百元招攬協助販毒，擔當倉管、拆貨等角色。3人目前正被扣查，預計稍後將被正式落案控告販毒罪，案件明日於屯門裁判法院提堂。

唐為國指，涉案販毒集團不惜工本，將毒品混入一袋袋現成己二酸結晶體，再以人手逐一在袋內挑選冰毒及拆除包裝，儲存在行李箱內。唐指，己二酸用途廣，可生產尼龍、製造潤滑劑等等，初步調查，涉案己二酸結晶體來自美國，毒品來源就有待調查。警方已將相關藏毒手法通知海關。警方相信涉案倉庫相信只運作數星期，今次行動成功源頭阻截毒品流入市場。