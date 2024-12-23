女童疑墮機場捷運月台空隙　機管局：不涉瞞報　政府要求加強事故通報及調查機制 (18:34)

另外，機管局調查後認為，無證據顯示任何人刻意隱瞞，但承認今年初首次調查範圍不夠全面，以致未能及早確認事故。政府要求機管局加強事故通報機制、事故調查機制及提升月台閉路電視系統。

事發於去年11月21日一號客運大樓「空海中轉」月台，一名幼童意外踏進列車與月台之間的空隙，部分身體曾在空隙中，需由其他人士拉起，車門如常關閉，列車服務不受影響；由於車門保護系統在關門時無探測到阻礙物，因此無受觸發而發出警告。該乘客沒有受傷，也沒提出投訴。

機管局首次回覆傳媒有關查詢時曾否認事故，後改稱曾調查；機電署則指，今年1月及7月經匿名電郵被告知3宗事故。機管局確認，事發當日未按規定向機電署通報的原因，是有關人員在通報、溝通上警覺性不足，以及《旅客捷運系統運作及緊急程序手冊》相關內容未夠清晰，已提醒前線員工必須妥善記錄與乘客安全有關的事故，局方亦正更新及加強有關指引，並將安排相關簡報會及培訓。

機管局已為將月台縫隙進一步縮窄，又說為確保將來調查有關旅客捷運系統乘客安全的事故時，能更有效及全面地收集資料，已安排負責機場安全事務的部門專責協調各相關部門作出調查及跟進。機管局亦指，將調整及改善月台閉路電視設置，會在2025年3月或之前完成相關工作。