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患行為障礙男子一日內劫四店掠千元　被判囚5年8個月 (14:37)

患有行為障礙、智力介乎邊緣的無業男子，涉於去年5次分別手持15吋生果刀及剪刀打劫便利店和麫包店，其中更在一日內連續到4間商店行劫，成功劫去1000元。男子今（23日）在高院承認4項企圖搶劫罪及1項搶劫罪，他曾表示因無錢購買手機遊戲點數卡而犯案。特委法官黃佩琪指被告案底纍纍須加刑，他用利器指嚇店員亦須予以阻嚇性刑罰，考慮到其精神問題等判囚5年8個月。

被告黃廸銨（現年36歲）讀至中三，他的腦部疾病導致他患上器質性人格及行為障礙（organic personality and behavioural disorders），而且他智力有限。法官引述求情指，被告曾受同輩影響吸毒，判入小欖精神病治療中心，他又染上賭博習慣，干犯盜竊及搶劫入獄；其後他因腦患長住院舍，需要特別照顧。精神病醫生指被告情况穩定，他已深感懊悔。

案情指，去年2月20日早上，被告在葵涌的便利店內拿着生果刀大叫打劫，威脅店員打開收銀機，店員驚慌呼叫，被告隨後逃去。同年4月30日早上，被告在深水埗的便利店向店員揮動剪刀行劫，店員見他步近就踢收銀機旁的閘門，被告於是離開。約十分鐘後，被告再到兩間便利店及一間麪包店行劫，有一名店員受驚之下交出1000元現金，另一店員左肩被剪刀戳中皮膚發紅。閉路電視拍攝到案發經過，警方同日拘捕被告。

法官判刑指，被告在5間不同店舖行劫，他手執生果刀及剪刀指嚇店員索款，盜竊及搶劫案底是不誠實罪行，屬加刑因素，因而將其每項控罪的量刑起點由5年上調至6年。由於被告適時認罪減刑三分一，部分刑期同期執行，最終判監5年8個月。

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