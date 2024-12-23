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反恐條例第二案｜辯方質疑警員為干擾證物未即時封存次被告手機　警員否認 (14:28)

《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，今（23日）在高院第22天審訊。

庭上透露，警員檢取次被告的手機後，沒有即時封存入證物袋，而是拍攝手機Telegram對話取證，事隔一日始封存手機。辯方盤問時質疑，警員沒有保存證物的最佳狀態，旨在干擾或容許他人干擾證物；警員一概否認，指拍攝手機內容可能用於下一次錄影會面，他亦不知道網罪科擷取手機資料所需的時間。聆訊明續。

次被告李嘉濱被指2020年1月27日在明愛醫院廁所放置炸彈，警員溫文鏡供稱憑眼眉和步姿等，在醫院登記處的閉路電視片段認出李。辯方今盤問指，閉路電視鏡頭距離甚遠，加上片段模糊，片中人戴帽和口罩，不能清楚辨認容貌。辯方又稱，片段僅顯示一名中等身材、戴黑框眼鏡的中國籍男子，其餘衣著無異於一般人，「行出街比比皆是」。溫一概不同意。

辯方質疑，溫文鏡僅以眼鏡款式認出李嘉濱，但作供時避而不談，以免陪審團和法庭知道。溫不同意說法，重申以「V字型」眼眉和步姿認出李。辯方進一步稱，以步姿認人不客觀、不準確和不可靠。溫重申方法準確，稱他沒有接受認人訓練，但有15年調查經驗。

李嘉濱另被控妨礙司法公正罪，涉向警方虛報居於西營盤梅芳街一樓，真實住址為二樓單位。溫文鏡接受盤問下表示，當時執行搜查令前往一樓，對該單位的夾萬無印象。辯方質疑，溫擔心在錯誤地方搜屋，一旦爆錯夾萬要「孭鑊」。溫否認說法，指搜查令賦予警方搜查權力，「爆錯門我哋都唔會孭鑊」。

辯方提出，溫文鏡和警長陳國威要求李嘉濱招認虛報地址，指自己訛稱居於一樓，因二樓單位有硝酸鉀和金屬品；李當時說「入面無咁嘅嘢」，陳回覆「唔洗你擔心，我哋會搞㗎啦」。溫否認有過上述對話。

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