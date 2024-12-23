721白衣人案男商人暴動罪成被判囚4年1個月　官稱白衣人有預謀「私了」黑衣人 (12:12)

被告鄧嘉民（現年46歲）報稱商人，經營停車場生意，為元朗圍村的原居民。控方案情指，當晚有黑衣人聚集於元朗英龍圍外的朗和路，與白衣人對峙。後來更多白衣人手持木棍、藤條到場，一路將黑衣人驅趕至元朗站外，被告被攝錄到身處白衣人群體中，向黑衣人掟地盤燈及木棍。

暫委法官陳慧敏於判刑時引述辯方求情內容，指一名袁女士為元朗區區議員，對方為被告撰求情信，形容被告在元朗區內熱心公益，包括疫情期間派口罩及向老人派免費飯盒。陳官表示，當晚黑衣人遮掩容貌、帶備雨傘到英龍圍外，與2019年社會事件中行為如出一轍，另一邊廂白衣人也帶膠板及藤條。如此看來，黑衣人出現在元朗，尤其是圍村村口，並不是巧合，亦非全然無辜；白衣人有預謀犯事，他們對黑衣人的襲擊出於仇恨，屬於「私了」，白衣人理應找警察處理，而非用暴力表達不滿。

陳官考慮沒證據指被告傷害黑衣人，被告只是在場鼓勵暴動，本案沒有人報稱受傷及沒有公共設施被破壞，加上辯方在審訊中節省法庭時間，及被告過往熱心公益可予減刑，最終判被告就兩罪囚4年1個月。