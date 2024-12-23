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翹英教育突結業女董事認不當營銷等8罪　被判240社服令及即日賠款7萬元 (11:49)

補習社翹英教育去年中突全線結業，涉案女董事早前承認8項「就消費者作出構成不當地就產品接受付款的營業行為」罪，案件今（23日）在東區裁判法院判刑。暫委裁判官葉青菁接納感化報告的建議，考慮背景良好及認罪，判處被告接受240小時社會服務令，並下令被告即日賠償7萬元涉款，由其16萬元保釋金扣除。

認罪的被告彭芷彤（52歲，報稱公司董事），透過辯方求情時指，她從無案底，感化報告良好，已認識自己不應將自己的財政壓力轉介學生家長身上，承認當時她不善理財，過份自信，可將公司轉虧為盈。被告現有穩定工作，並願意作出賠償。

控罪指，被告於2023年7月，在鰂魚涌康山道1號康怡廣場辦公大樓和康安街的兩間翹英教育，作為商戶就有關補習服務產品，接受消費者吳礎良、黃穎雯、陳欣宜、杜文達分別11,850元、12,880元、8,800元及12,880元的付款；以及在何文田廣場的翹英教育，接受消費者周敏琪共4,800元的付款。

另3罪指，被告於2023年7月在小西灣藍灣廣場的翹英教育，接受莫詠詩、曾美玉及梁倩芝分別10,875元、5,300元、3,150元的付款。而被告接受上述8項付款時，沒有合理理由相信翹英教育在所指明的期間內供應上述產品。

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