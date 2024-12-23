皇馬球迷批簽名會安排混亂　消委會截至今早接16宗投訴 (11:35)

其中一名購買特別套票的球迷黃先生今早於《千禧年代》表示，當日簽名會應於早上11時開始，他最終於11時40分入場，當時部分球星已離場或準備離場，原本應與球星一對一合照，惟當時主辦方稱要「交場」，最終安排每次與兩名球星合照，期間不斷催促，最後未能與所有球星合照。

黃先生說，球迷會及後與主辦方磋商，主辦方提出於球場拍攝大合照，並安排球星補簽紀念品，惟未能兌現；主辦方再提出到更衣室補簽及拍照，但球星經理人以當中有人已簽名為由拒絕。黃先生不滿主辦方安排，形容「一步比一步差」，甚至影響他觀看球賽的感受，希望獲全數退款。

消委會總幹事黃鳳嫺說，初步了解事件涉及30多人，已接觸主辦方，由於每個球迷的情况不一樣，相信主辦方會逐個接觸及處理。她認為，主辦方在後續處理安排欠妥及混亂，估計事件可能涉及溝通不清，期望主辦方彈性及人性化處理事件。至於事件是否涉及違反《商品說明條例》，黃鳳嫺稱，主辦方局部完成條款，暫時認為只屬消費爭議。她提醒，消費者要保留相關單據，保存簽名及合照等證據。