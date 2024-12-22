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消委會接12宗投訴涉款9萬元 兩皇馬球迷報警 不滿未獲球星合照及簽名　 (19:40)

皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇的表演賽前晚（20日）在香港大球場舉行，有皇馬香港球迷會會員稱主辦單位無提供套票指明的活動，未能與偶像合照簽名。球迷會今午（22日）再發聲明，稱昨晚（21日）已到警署錄取口供，期望主辦單位提出解決方案，補償損失。警方表示，天水圍警署昨晚接獲兩名本地男子報案，報案人要求警方作紀錄，他們將自行與主辦單位和相關部門及機構作出跟進。案件列作「雜項事件」。

截至12月22日傍晚6時，消費者委員會共接獲12宗有關「皇家馬德里球星對巴塞隆拿傳奇」表演賽的投訴，涉及金額90017，最高金額的一宗為13761元。

海關亦指，已接獲相關舉報，現正作出跟進，如發現違反《商品說明條例》的情況，會採取適當的執法行動。

球迷會聲明表示，該會會長昨午收到主辦方的來電，表示會於明日及後日繼續跟進；至昨晚一名由今年10月起與球迷會聯絡的主辦方聯絡人，指摘會方將群組中資訊公開，並在無交代下離開群組。球迷會稱對有關指控及突然退群感愕然，懷疑主辧方是否仍想與球迷會積極保持聯絡及解決事件。

主辦單位Legends Assemble昨發聲明，稱積極與相關人士協商解決方案，以及跟球迷會及受影響球迷保持密切聯絡，務求妥善處理相關事宜，並為此事帶來不便致歉，稱未來會更謹慎及完善處理相關活動安排，以免情况再發生。

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