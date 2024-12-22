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涉爆竊11間幼稚園 警方拘46歲本地男子 (14:38)

警方昨拘捕一名46歲本地男子，他涉與今年5月至12月的13宗爆竊及企圖爆竊案件有關，失物總值約23萬元。被捕人被控12項入屋犯法罪及一項企圖入屋犯法罪，明天於粉嶺裁判法院提堂。

新界北總區重案組第一隊高級督察劉詠琳表示，13宗案件發生於屯門、青山、天水圍、上水，荃灣、葵涌、沙田、田心、深水埗、油麻地及將軍澳等地方，當中11宗案件針對幼稚園，兩宗涉及地盤及辦公室，失物總值約23萬元。

案情指，警方留意到自10月起，新界、九龍多區發生多宗幼稚園爆竊案，於是展開調查。調查顯示，疑犯單獨犯案，於凌晨時分用硬物撬開目標處所的門鎖及窗框，入內搜掠，偷取現金及電子產品，例如電腦、電話、相機等，而疑犯犯案前後亦會到深水埗區內一個公共屋邨的儲物室更換衣物，並暫時存放贓物。

警方翻查閉路電視，並對比疑犯犯案手法，成功鎖定賊人身分，於涉案儲物附近進行埋伏，周六凌晨於疑犯換衣服並步出儲物室，企圖準備外出犯案時將他拘捕，該名被捕人報稱無業，有三合會背景。警方在涉案儲物室及其住所起回其犯案時穿着的衣物，以及電腦、相機及攝錄機等疑涉案贓物。警方提到，涉幼稚園的11宗爆竊案件，共損失15萬現金及一批電子產品，失物總值約18萬元。而發生於地盤及辦公室的案件，損失約4.3萬元。

警方指，假期期間會針對爆竊黑點加強巡查，又呼籲外遊市民、假期時暫停運作的學校、商戶，要鎖好門窗，或加裝窗花、閉路電視，以防賊人有機可乘。

相關字詞﹕爆竊 幼稚園

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