甯漢豪：考慮放寬獲豁免僭建物尺寸　料增加針對嚴重僭建個案巡查 (12:42)

甯漢豪於無綫《講清講楚》中表示，現時有3.6萬宗未有遵辦清拆令的個案，估計當中三成至一半涉及小型僭建物，即有一萬多宗個案日後須由註冊建築專業人士或註冊承建商進行檢核，考慮到市民需時聘請專業人士及業界的承受能力，認為當局建議的3年寬限期是務實做法。

她又說，今次修例頗徹底，已於不同範疇提出改動，包括提高罰則及引入新罪行，呼籲業主勿抱僥倖心態、期望當局會再放寬條例，否則若被揭發會獲施加較重罰則，認為不值得冒風險，「如果係小型僭建，出路都畀咗大家，何必仲要去等呢？」

紅山半島去年山泥傾瀉，多間臨海獨立屋揭發僭建及霸佔官地，屋宇署到部分獨立屋「拍門」不獲回應，最終署方向法庭申請手令入屋，甯漢豪曾稱冀拆牆鬆綁，希望修訂有關申請手令的條文，但今次修例建議最終無着墨。她解釋，當時當局拍門兩次未獲回應後，已成功向法庭申請手令，所以今次未有修訂，避免令社會擔心政府濫用權力。她續指，政府建議提高業主拒絕與屋宇署會面及承建商無保存資料的罰則，相信可協助署方搜證。

甯漢豪：支持北都發展意向書為凝聚力量 與正式招標無關係

另外，政府將於今年底開展北部都會區片區開發意向調查，甯漢豪說有關工作即將開展，獲得業界初步意見稱有興趣參與，認為3個片區的面積合適，金融業界亦反映可支撐相關融資規模，並期望當局列明何時收地、每幅地的建樓時間表等資料。她又說，11月號召企業簽署合作備忘錄的目的，是凝聚力量並達致宣傳效果，強調正式招標時與是否曾在意向書上簽名無關係。