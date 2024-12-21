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龐建貽：冀政府續支援海洋公園保育方面支出　 (16:22)

海洋公園上一財政年度虧損7000餘萬元。海洋公園主席龐建貽今（21日）在商台《政經星期六》稱，海洋公園上一年度支出逾4.3億，三成用於保育教育基地有關建設，對政府2.8億補貼表示感謝；又指希望政府可繼續為保育教育方面的支出提供協助。

若不計政府資助額，海洋公園上一年或虧損三至四億元，而資助將於2026年結束。被問及「資助僅去到2026年怎麼辦」，龐建貽回應時強調園方是保育教育重要環節，主動協助政府工作，時而售以成本價，甚至不收費，「政府唔夠人手，海洋公園好樂意去做，始終都有人做，所以呢啲支出希望長遠政府可以提供一定協助，幫到我哋嘅保育教育工作」。

龐建貽稱，現時海洋公園「正朝住賺錢的情况進發」，「一簽多行」為海洋公園增加一定人流，海洋公園整體內地旅客數有增加，園方準備向深圳市民推廣年票，冀可增加收入。此外，東南亞及歐美的旅客亦增，較小基數的印度客按年計算，可見近4倍增長。

至於展出熊貓後海洋公園的情况，龐透露中央增港大熊貓安安、可可受遊客歡迎，每日都有千餘人進場。此外，園方推出了近400款周邊產品，又準備推出手錶、手機殼、珠寶等，希望能「做多啲賺錢的產品」。但他亦提及，飼養熊貓成本不俗，涉及場地、設施以及人手等開支，而在飲食方面，現時廣東竹佔進食竹量的一半至七成，剩餘竹子仍須從四川運到本港，希望未來可在運費方面更減省。

相關字詞﹕編輯推介 海洋公園 龐建貽

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