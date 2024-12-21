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傀儡保險代理騙佣5200萬 13被告求情11人押後明年2月判刑 (14:41)

多人涉嫌參與「傀儡保險代理」串謀詐騙及洗黑錢，訛稱經手處理478份保單以獲兩間保險公司發放共約5200萬元佣金。涉為主謀的保險公司前分行經理及12名「傀儡保險代理」早前承認串謀詐騙及串謀洗黑錢等罪，今日（21日）於區院作求情。法官林偉權聽罷求情後，將其中11人的案件押後至明年2月11日判刑，另有兩名被告將在同案不認罪被告的審訊中擔任控方證人，故二人判刑日子未定。

被指為主謀的被告盧彥樺(32歲)為富衛人壽保險(百慕達)有限公司前分行經理，她承認兩項串謀詐騙及18項串謀洗黑錢罪。同案被告包括盧彥樺所屬富衛團隊的7名保險代理，即陳家裕、林曉東、林煒傑、黃卓立、胡健良、周玉田及張皓翔；以及香港永明金融有限公司前分區經理郭潤芳及其4名下線保險代理鄧浩麟、杜偉濤、黃蓮欣及梁紫穎(年齡介乎24至61歲)。他們承認串謀詐騙及串謀洗黑錢罪。

辯方為陳家裕求情指，案發時他為大學生，因為相信首被告才將其銀行戶口交給對方處理，並指陳對於保險業的認知源於首被告，令陳以為相關事件「好普遍，公司唔理，有單開就得」，惟林官質疑陳理應有修讀保險代理的課程，知道行事需誠實及不得欺上瞞下。辯方亦就林曉東、林煒傑、周玉田及張皓翔求情，指各人均為首被告的下線，因誤信對方或貪心而犯案。其餘被告則沒有補充求情。

林官聽罷求情後，將當中11人的案件押後至明年2月11日判刑；梁紫穎及胡健良因為將會頂證其他不認罪被告，故二人的案件被押後至該案審結才判刑。

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