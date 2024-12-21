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盧寵茂：公院收費檢討結果將先於預算案出爐　冀減急症室濫用 (13:37)

公立醫院收費七年未調整，醫務衛生局正檢討公營醫療服務收費。醫務衛生局長盧寵茂今（21日）於有線新聞《有理有得傾》表示，相信檢討結果會先於財政預算案出爐，強調收費調整是希望減少急症室濫用，調整後真正需要救治的危重病人或無需交費。

到急症室的病人會根據被分為五個分流類別，分別是危殆、危急、緊急、半緊急，以及非緊急。盧寵茂指，急症室24小時開放，收費又偏低，現時急症室中六成病人是第四、第五類，有市民或求方便，患流感、傷風咳亦前往急症室就醫，希望透過調整收費減少此類誤用，急症室不應變作普通科門診。

醫管局早前公布，日後公開醫療事故分「三步走」，即先由內部釐清，再接觸病人及家屬，最後才向傳媒公布。盧寵茂稱「一刀切、訂死線」，規定在時限內公開不合理，強調醫療事故性質不一，嚴重程度亦不同，惟若涉嚴重公共衞生事件時，當局會盡快公開。

有聲音指若東區醫院擴建增500病牀，港島東西聯網合併後，人均病牀數會續優於全港平均。被問及擴建後的病牀如何分配，盧寵茂回應稱，有待未來人口數目及聯網分布情況確定，又強調病牀有不同類型，作急症、復康、甚至精神科不同用途，不會只考慮病床與人口比例，舉例瑪麗醫院是全港唯一肝移植中心，會在該方面「有特別的病牀」。

相關字詞﹕編輯推介 盧寵茂 財政預算案

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