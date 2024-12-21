陳美寶料今日航班升降量達約1150班　快達疫前每日1200班水平 聖誕客量達疫前單日高峰 (11:10)

陳美寶又說，中央政府本月初恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注，並擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民，加上踏入12月，香港各區有多項活動，包括跨年倒數煙花匯演，預計除夕及元旦期間訪港旅客明顯增加。局方已部署好除夕的交通安排，運輸署會配合關口開放時間，加強連接各口岸的交通服務，各公共運輸營辦商會加大運力。

陳提到在物流方面，香港的生果市場匯集對溫度要求嚴格、橫跨五大洲的頂級作物，而且價格合理，送到客戶手上仍然非常新鮮，這些都有賴本港世界級高效的空運設施，絕對展示了香港在空運，特別是溫控物流方面的優勢。她指香港高質素的溫控貨物不但令本港780萬市民受惠，更能進一步輻射至大灣區8,600萬人口，機管局將在明年底在東莞完成「香港國際機場東莞空港中心」第一期永久設施首階段建設，逐步達至每年處理100萬公噸貨量。她表示機管局與東莞市政府一直爭取在空港中心設立新的鮮活食品海關指定監管場地，東莞市政府已得到海關總署批准，在空港中心碼頭設立新的鮮活食品海關指定監管場地，有關的冷藏庫和檢驗區等設施正籌備建設，將有助滿足大灣區對鮮活食品的需求。