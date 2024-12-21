天氣寒冷新界多區早上氣溫8度或以下 打鼓嶺4.9度 (10:38)

天文台預測今日日間最高氣溫約20度，明日市區早上相當清涼，最低氣溫13度，新界仍然寒冷，日夜溫差頗大。

衞生署衞生防護中心表示，由於天氣寒冷，市民特別是長者和長期病患者應採取適當措施，保障健康。中心發言人提醒市民，寒冷天氣容易引起或加劇疾病，長者、心臟或呼吸系統疾病患者和其他長期病患者應特別小心。

中心指部分長者可能因為行動不便以致身體產生及保存熱能的能力減低。長者如患有慢性疾病如高血壓、糖尿病或內分泌失調等，會令他們體弱及減慢新陳代謝率，因而減少製造熱能。此外，慢性呼吸系統疾病或心臟病等長期病患者，亦會較易因氣溫驟降而令病情惡化。

中心又提醒嬰兒就寢時，家長應注意以下安全事項，包括保持房間空氣流通，溫度適中；緊記讓嬰兒仰睡，確保他睡覺時頭部、面部及雙手外露，不會被遮蓋；嬰兒不需要使用枕頭。讓嬰兒睡在堅實和大小適中的床褥上，切勿在嬰兒睡覺的地方放置軟身物件、枕頭和寬鬆被鋪；與嬰兒共睡一室，最安全是讓嬰兒獨自在嬰兒床上睡覺，並把嬰兒床放在父母的床邊；及締造無煙環境。