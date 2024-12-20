內地客購花膠疑「斤變両」　海關拘尖沙嘴藥店職員 (20:06)

內地旅客上周六於尖沙嘴一間藥店查詢花膠價格時，店員稱為1800元一斤，買一斤可獲贈半斤。店員其後將貨品切片，旅客再次確認價客時，店員稱該花膠為每両1800元，但因大部分貨品已切片，不可退換，經計算折扣後，旅客付26400元購買22両花膠，每両1200元。該旅客其後向海關舉報。

海關版權及商標調查科、不良營商手法調查第一組調查主任陳易呈表示，海關接獲藥店涉以不良營商手法鎖售的舉報後，即時作出深入調查，初步相信店員涉嫌將虛假說明應用於貨品價格。海關今日採取行動，於尖沙嘴的藥店以涉嫌違反「商品說明例條例」拘捕一名男職員，他其後被帶往北角海關總部扣留調查。案件仍在調查中。

海關十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情况，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介有關個案予調查人員作優先處理。海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶及留意商品的計價單位，並要求更詳細資料，包括所選商品的總價格，再作交易決定。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於任何貨品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。