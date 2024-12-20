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啟德體藝館舉行首場音樂節　開場前大批粉絲場外應援 (19:02)

啟德體藝館今晚6時半（20日）舉行《CHILL เก่ง Music Festival》音樂節，作為測試活動之一，雲集港泰歌手，包括MIRROR、COLLAR及SCRUBB等，除了使用競技場的三面台座位，亦在地下設座位，料有5,500名觀眾。音樂會原訂下午6時半開始，惟延至6時50分才開始。

下午約2時50分，警方及消防等已在場準備，場館附近亦有大型橫額指示港鐵站、的士上落客區方向等。體藝館外亦有人舉起MIRROR成員應援牌。持票者下午4時半起，可經體藝館正門、體育大道或中央廣場入口入場，無隨身袋觀眾可經快速通道進入。據記者觀察，三個入口共設24個安檢處。場外有大量鐵馬分隔不同隊伍。

下午約5時，有逾500名粉絲聚集在體藝館旁的露天廣場拍攝大合照。有粉絲大喊「加日」，意即昐音樂會能加場。有MIRROR粉絲後援會工作人員指，下午約4時起粉絲便開始在體藝館門口聚集，至半小時後被警方指人群阻塞通道，故被安排移師至露天廣場。她認為安排算妥善，亦有大空間作分發應援物品。

體育專員蔡健斌下午約5時到場巡視，指稍後亦會進場觀看音樂會。他指園方沒特定某個區域作應援區，會因應情况「流動地」安排粉絲。

除了外來食品、飲品和空樽等體藝館違禁品，專業攝影器材及尺寸超過38乘20乘30厘米的燈牌，今次同樣禁帶入場。觀眾可把違禁品放在場外自助物品儲存區；館內習藝坊下午3時半至晚上10時半用作衣帽間。

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