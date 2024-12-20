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上水女子與男嬰墮樓亡　警列謀殺及自殺案 (23:51)

【23:51更新】今傍晚(20日)5時許，警方接報上水太平邨平靜樓懷疑有人墮樓，一名女子及一名男嬰倒臥垃圾站附近，兩人當場死亡。據了解，墮樓女子47歲姓陳，男嬰1歲，兩人為嫲孫關係。警方經調查後，案件列謀殺及自殺案，由大埔警區重案組跟進。

社會福利署發言人回覆查詢表示，十分關注事件，並深感難過，已安排社工聯絡有關家屬及按其福利需要提供適切協助。據了解，有關家庭並不是社署社工的跟進個案。

 

現場所見，警員在平靜樓頂樓用電筒照向地下，調查兩死者從何處墮樓。至於兩人倒臥位置於大廈其中一個出入口附近垃圾房，兩死者遺體相距約兩米，分別由兩個綠色帳篷覆蓋。

據了解，該1歲男童姓張，其父母沒有結緍，亦沒有同住，男童會在父或母家中留宿，男童父親則與47歲母親（即男童嫲嫲）同住上水。據悉，事發前陳曾與朋友透露不開心，並叮囑友人代為照顧兒子，及後帶同孫兒往平靜樓輕生，暫不排除事件涉及陳欠債，兩死者均沒有病患及精神病紀錄。

 

北區區議員曾勁聰事後到場了解情况，據他所知，兩死者並非太平邨居民，死者家屬已趕至現場了解事件，有社署職員到場陪伴及協助，惟兩死者關係、事故原因、為何出現於太平邨仍有待跟進。

有街坊指，聽說兩死者並非太平邨居民，而過往邨內發生數宗墮樓案，死者均不是本邨居民。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

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