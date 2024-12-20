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警方在元朗區掃黃拘176人　包括2泰男扮女非法賣淫 (17:56)

警方聯同入境處於元朗警區內打擊非法賣淫活動，4星期內共拘捕176人，包括性工作者、賣淫場所管理員、業主、無牌按摩院從業員等。行動搗破涉及劏房及酒店內發生的非法賣淫活動，有內地來港的賣淫女子年僅16歲，亦有兩名泰國來港賣淫男子被捕。

元朗警區行動主任總督察彭智偉表示，「銳箭」行動中，元朗警區於11月20日至12月19日間共拘捕176人，包括164女12男，年齡介乎16至70歲，當中包括108名內地女子、1名內地男子、51名外籍女子、2名外籍男子、5名本地女子及9名本地男子。他們分別為155名性工作者、4名賣淫集團成員或色情場所管理員、8名色情場所業主及9名無牌按摩院從業員；分別涉及違反逗留條件、逾期居留、管理賣淫場所、依靠他人賣淫收入為生、管理無牌按摩院、協助管理無牌按摩院、出租或容許處所用作賣淫用途、准許處所經營作賣淫場所 及協助及教唆他人違反逗留條件共9宗罪。

元朗警區特別職務隊督察林靈珊指，行動期間，警方及入境處人員突擊搜查元朗區內多個賣淫活動黑點，包括壽富街、同樂街、安寧路、炮仗坊、水車館里等懷疑賣淫場所。警方其後鎖定區內4棟大廈，突擊過百個「一樓一」單位共拘捕144名性工作者及3名涉管理賣淫場所的女子，當中包括兩名來自泰國的男性工作者，據悉兩人證件顯示性別為男性，兩人均以女性打扮示人。

年齡最小的女性工作者只有16歲

另外，警方亦留意到有犯罪集團在天水圍租酒店房做非法賣淫活動，並利用非法賣淫活動宣傳，其間上載性工作者雙程證的資料及相片，並以年齡作招徠。警方遂派員放蛇，突擊搜查區內酒店，拘捕11名內地女性工作者及1名內地男子，其中年紀最小的女性工作者只有16歲。

同時，警方亦搗破2個非法按摩場所，拘捕9人，包括6名本地人及3名內地女子，涉嫌管理無牌按摩院、違反逗留條件等罪名。

警方特別提醒，留意到有業主將單位放租予賣淫集團，以賺取較高租金，警方早前已經鎖定多個長期被租用作為賣淫場所的單位，向業主發出警告信，要求他們停止容許名下單位繼續用作賣淫用途，否則會承受法律責任，唯部份業主未有遵從。警方遂拘捕8名涉案男業主，介乎32至70歲，涉嫌出租或者容許處所用作賣淫用途、准許處所經營作賣淫場所、協助及教唆他人違反逗留條件罪名。

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